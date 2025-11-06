Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,65 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,470 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Milliarden TRY – ein Plus von 44,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret SA 2,83 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at