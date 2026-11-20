(RTTNews) - Karman Space & Defense (KRMN) has received a $31 million contract from the Naval Surface Warfare Center, Carderock Division, to produce propulsor tailcones for the U.S. Navy's Virginia-class attack submarines.

The five-year contract will support the Navy to secure long-lead materials, reduce production risk, and strengthen the submarine industrial base.

"The contract is structured primarily as firm-fixed-price, with cost-plus-fixed-fee options for nonrecurring engineering and specialized engineering services supporting manufacturing strategy development and production implementation," the company said.