Karman Holdings Aktie
WKN DE: A411WA / ISIN: US4859241048
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20.11.2026 14:40:46
Karman Bags $31 Mln US Navy Contract
(RTTNews) - Karman Space & Defense (KRMN) has received a $31 million contract from the Naval Surface Warfare Center, Carderock Division, to produce propulsor tailcones for the U.S. Navy's Virginia-class attack submarines.
The five-year contract will support the Navy to secure long-lead materials, reduce production risk, and strengthen the submarine industrial base.
"The contract is structured primarily as firm-fixed-price, with cost-plus-fixed-fee options for nonrecurring engineering and specialized engineering services supporting manufacturing strategy development and production implementation," the company said.
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