Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at