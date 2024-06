Kaspi Bank JSC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaspi Bank JSC hat am 03.06.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7031,95 KZT präsentiert. Im Vorjahr hatten 5727,28 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 372,36 Milliarden KZT vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,97 Milliarden KZT in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25423,84 KZT ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 19388,15 KZT erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 346,73 Milliarden KZT beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 002,98 Milliarden KZT umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at