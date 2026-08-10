KATITAS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KATITAS hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,01 JPY, nach 36,55 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 43,96 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at