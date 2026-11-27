Kaymus Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,100 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Gesamtjahr hat Kaymus Resources mit einem Umsatz von insgesamt 0,01 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at