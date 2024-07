KB Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KB Financial ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KB Financial die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 4525,57 KRW. Im letzten Jahr hatte KB Financial einen Gewinn von 3776,17 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 19 918,04 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KB Financial 11 894,29 Milliarden KRW umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4246,74 KRW sowie einem Umsatz von 4 361,36 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at