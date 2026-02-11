KCE Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KCE Electronics lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 THB gegenüber 0,230 THB im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,02 Milliarden THB – eine Minderung von 6,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,24 Milliarden THB eingefahren.

KCE Electronics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,700 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,39 THB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,07 Milliarden THB – eine Minderung um 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,83 Milliarden THB eingefahren.

