KE A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KE A stellte am 14.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,522 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KE A ein EPS von 0,489 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 21,98 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,05 Milliarden HKD umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,478 HKD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 20,73 Milliarden HKD erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,85 HKD gegenüber -0,450 HKD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 85,94 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,55 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 HKD und einem Umsatz von 83,35 Milliarden HKD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at