Keda Industrial Group A legte Quartalsergebnis vor

Keda Industrial Group A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 674,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 561,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 USD gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 37,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,41 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,75 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at