Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
31.10.2025 12:14:00
Keep Android Open - Abwehr gegen Verbot anonymer Apps von Google
Google will von allen App-Herausgebern – auch Sideloadern jenseits des Play Stores – eine Authentifizierung erzwingen. Ein Aufruf wehrt sich nun dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
