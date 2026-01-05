Keine Impulse: CAC 40 pendelt am Mittag um Nulllinie

Wenig verändert zeigt sich der CAC 40 derzeit.

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,00 Prozent höher bei 8 195,33 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,634 Prozent auf 8 247,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 195,21 Punkten am Vortag.

Bei 8 187,23 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 253,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 081,54 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 7 282,22 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 84 212 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 316,810 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

