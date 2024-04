Keine Impulse: SPI notiert nachmittags um Vortagesschluss

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,00 Prozent höher bei 15 127,45 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,917 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,617 Prozent auf 15 220,64 Punkte an der Kurstafel, nach 15 127,32 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 060,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 256,93 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,290 Prozent. Vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der SPI 15 342,63 Punkte auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.01.2024, einen Stand von 14 631,17 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.04.2023, den Stand von 14 716,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 3,83 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 6,72 Prozent auf 1,99 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,99 Prozent auf 7,79 CHF), Adval Tech (+ 5,88 Prozent auf 90,00 CHF), Evolva (+ 5,00 Prozent auf 1,05 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,64 Prozent auf 0,09 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Kinarus (-10,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-6,25 Prozent auf 0,01 CHF), Xlife Sciences (-5,68 Prozent auf 34,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,40 Prozent auf 0,60 CHF) und PolyPeptide (-5,08 Prozent auf 28,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 49 416 497 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,873 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

