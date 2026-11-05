Kelly Services Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Kelly Services Inc. (KELYA):

Earnings: -$1.7 million in Q3 vs. -$150.1 million in the same period last year. EPS: -$0.05 in Q3 vs. -$4.26 in the same period last year. Excluding items, Kelly Services Inc. reported adjusted earnings of $2.4 million or $0.07 per share for the period.

Revenue: $927.2 million in Q3 vs. $935.0 million in the same period last year.

Fourth Quarter of 2026:

Expect revenue to be flat to up 1% on a year-over-year basis