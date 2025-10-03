Kewpie: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kewpie ließ sich am 02.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kewpie die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,11 JPY erwirtschaftet worden.

Kewpie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 124,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at