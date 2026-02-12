12.02.2026 13:09:14

Keyera Q4 Earnings Rise

(RTTNews) - Keyera Corp. (KEY.TO), a Canadian energy infrastructure company, on Thursday reported fourth-quarter net earnings of C$90.27 million or C$0.39 per share, compared with C$88.91 million or C$0.39 per share a year earlier.

Funds from operations increased to C$234.49 million from C$227.27 million last year.

Distributable cash flow rose to C$205.55 million or C$0.90 per share, versus C$168.30 million or C$0.73 per share in the prior-year quarter.

Excluding acquisition-related items, distributable cash flow totaled C$224.29 million or C$0.98 per share, up from C$168.30 million or C$0.73 per share.

Adjusted EBITDA was C$300.92 million, compared with C$312.73 million in Q4 2024. Excluding transaction costs related to the Plains acquisition, adjusted EBITDA would have been C$312.68 million for the quarter.

On Wednesday, Keyera stock closed at C$49.08, up 2.04%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen