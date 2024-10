Kienbaum-Umfrage: 2025 wird Reallohnzuwachs von 1,3 Prozent erwartet

Laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens Kienbaum bei 1.258 heimischen Unternehmen gehen diese für das Jahr 2025 von einem Reallohnzuwachs von 1,3 Prozent aus. Die durchschnittliche Gehaltserhöhung in Österreich wird für 2025 auf 4,2 Prozent geschätzt. 51 Prozent der Firmen erwarten, dass es ihnen leichter als im Vorjahr fällt, Stellen zu besetzen.

Die Unternehmer in Deutschland sehen 2025 ein Reallohnplus von 1,6 Prozent, in der Schweiz werde der Zuwachs lediglich bei 0,2 Prozent liegen. In Italien soll das Plus 0,9 Prozent betragen, so das Umfrageergebnis in den Nachbarländern. In den USA erwarten die befragten Firmen eine Reallohnentwicklung von plus 1,1 Prozent, teilte Kienbaum am Freitag in einer Aussendung mit.

