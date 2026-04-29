KIMURA UNITY präsentierte Quartalsergebnisse

KIMURA UNITY äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,95 JPY gegenüber 13,42 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,05 Milliarden JPY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 77,92 JPY. Im Vorjahr hatte KIMURA UNITY 77,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 61,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at