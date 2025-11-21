Kindly MD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kindly MD ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kindly MD die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kindly MD im vergangenen Quartal 0,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kindly MD 0,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at