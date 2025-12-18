KindlyMD Authorizes Share Repurchase Program, Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - Kindly MD, Inc. (NAKA), a provider of integrated healthcare services and a Bitcoin-focused company through its subsidiary Nakamoto Holdings, announced on Thursday that its board has approved a share repurchase program for its outstanding common stock.

With this authorization, the company can buy back shares in a variety of ways.

The board has the option to tweak or end the program if they feel it's necessary.

In the pre-market hours, NAKA is trading at $0.38, up 4.21 percent on the Nasdaq.