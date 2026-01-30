KING JIM präsentierte Quartalsergebnisse

KING JIM hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,20 Prozent auf 9,72 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at