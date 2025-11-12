DLC Holdings Aktie

DLC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN47 / ISIN: CA2558841086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 08:43:00

"Kingdom Come Deliverance 2": Letzter DLC führt zurück ins Kloster

Warhorse hat den vermutlich letzten DLC für "Kingdom Come Deliverance 2" veröffentlicht. Dazu kommt ein neuer Patch, der die Lippensynchronisation verbessert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DLC Holdings Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.