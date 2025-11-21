Kingsoft Cloud hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kingsoft Cloud präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kingsoft Cloud im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 346,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 263,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at