Kingsoft präsentierte Quartalsergebnisse

Kingsoft gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kingsoft mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,17 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 16,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at