Kirby Aktie

Kirby für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863669 / ISIN: US4972661064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 12:21:29

Kirby Corp Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $92.49 million, or $1.65 per share. This compares with $89.96 million, or $1.55 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $871.16 million from $831.14 million last year.

Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $92.49 Mln. vs. $89.96 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.55 last year. -Revenue: $871.16 Mln vs. $831.14 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shsmehr Nachrichten