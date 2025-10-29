Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
29.10.2025 12:21:29
Kirby Corp Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $92.49 million, or $1.65 per share. This compares with $89.96 million, or $1.55 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $871.16 million from $831.14 million last year.
Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92.49 Mln. vs. $89.96 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $1.55 last year. -Revenue: $871.16 Mln vs. $831.14 Mln last year.
