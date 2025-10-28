Kirby Aktie
Ausblick: Kirby öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kirby stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,64 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kirby einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 848,9 Millionen USD gegenüber 831,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,34 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD im Vorjahr.
