Ausblick: Kirby öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kirby stellt am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,64 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kirby einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 848,9 Millionen USD gegenüber 831,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,34 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at