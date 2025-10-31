Kirby hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kirby hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 831,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 871,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at