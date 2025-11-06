LAC Aktie
WKN DE: A0M1LE / ISIN: JP3967900006
|
06.11.2025 17:07:45
Kispiball 2025: Ein letzter Tanz im Baur au Lac
Der Kispiball verabschiedete sich am Samstag mit einer glanzvollen 20-Jahr-Ausgabe aus dem Baur au Lac. Zum letzten Mal in der bisherigen Form versammelte die Benefizgala Exponentinnen und Exponenten aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft – und erzielte 502’000 Franken zugunsten des Kinderspitals Zürich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
