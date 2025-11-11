Seek LtdShs Aktie

Seek LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 11:15:45

KKR, Singtel seek S$5 billion loan for STT GDC buyout: sources

If finalised, this deal could mark Asia’s largest-ever leveraged buyout financing in the data-centre sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Seek LtdShsmehr Nachrichten