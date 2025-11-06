Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
|
06.11.2025 08:41:36
KKR, Singtel seek to fully own Singapore data centre firm in US$3.9 billion deal
[SINGAPORE] KKR & Co and Singapore Telecommunications are in advanced talks to buy more than 80 per cent of ST Telemedia Global...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seek LtdShsmehr Nachrichten
Analysen zu KKR & Co Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KKR & Co Inc.
|102,92
|-1,11%
|Seek LtdShs
|14,70
|0,00%