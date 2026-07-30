KLA präsentierte Quartalsergebnisse

KLA hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KLA ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,66 Milliarden USD gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,58 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at