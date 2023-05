KLDiscovery gibt Client Portal in EMEA frei

KLDiscovery Inc. ("KLDiscovery" oder "KLD" oder das "Unternehmen"), ein branchenführender Anbieter von Lösungen für globales Datenmanagement, Information Governance, eDiscovery und Beratungsdienste, gibt die Verfügbarkeit seines einzigartigen Kundenportals in EMEA bekannt. Das Client Portal von KLDiscovery ist ein proprietäres Datenvisualisierungs-Tool, das den Nutzern jederzeit und überall On-Demand-Zugriff auf Business Intelligence und Analysen bietet.

Das Client Portal verhilft Nutzern mit leistungsstarken Funktionen zu mehr Transparenz, Einblick und Kontrolle Indem es den einfachen Zugriff auf wichtige Fallinformationen und Finanzkennzahlen ermöglicht:

Dynamische und interaktive Dashboards mit Dutzenden von Echtzeit-Datenpunkten

Detaillierte Visualisierungen für spezifische Projekte und komplette Kundenportfolios

Anpassbare Berichte

Budgetüberwachung

Gruppierung von Datenpunkten nach Servicetyp, Unternehmen oder Zeitraum (täglich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich)

"Diese Technologie ist in der eDiscovery-Branche einzigartig. Mit dem Client Portal können unsere Kunden schnell wichtige Geschäftsinformationen und Finanzdaten abrufen", so Chris Weiler, Chief Executive Officer. "In unserem Bestreben, den Wertbeitrag unserer Lösungen kontinuierlich zu erhöhen, schafft das Client Portal ein weiteres überzeugendes Argument für Kunden in EMEA, die Technologie von KLD zu ihrem Vorteil zu nutzen."

"Wir freuen uns sehr, dieses bahnbrechende Produkt nun auch unseren europäischen Kunden anbieten zu können", kommentierte Danny Zambito, Chief Operating Officer. "Seit mehr als einem Jahr erweist sich das Client Portal als ein absoluter Wendepunkt. Es hilft unseren Kunden in anderen Regionen der Welt, einschließlich Nordamerika und APAC, die volle Kontrolle über ihr Portfolio an Rechtsangelegenheiten zu übernehmen. Unsere Kunden in der gesamten EMEA-Region werden von einem gänzlich neuen Maß an Transparenz profitieren, das nur durch KLDiscovery möglich ist."

Weitere Informationen zum Client Portal finden Sie auf der Website des Unternehmens. Bestehende Kunden von KLDiscovery in EMEA, die an den Vorteilen des Client Portal interessiert sind, werden gebeten, sich direkt an ihren Firmenvertreter zu wenden, um mehr zu erfahren.

Über KLDiscovery

KLDiscovery bietet technologiegestützte Dienstleistungen und Software, um Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden bei der Lösung komplexer Datenprobleme zu unterstützen. Mit 25 Standorten in 16 Ländern ist KLDiscovery ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Datenmanagement-, Information-Governance- und eDiscovery-Lösungen zur Unterstützung der Kunden bei Rechtsstreitigkeiten, Compliance-Fragen und internen Untersuchungen. KLDiscovery ist seit über 30 Jahren für Unternehmen tätig und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Datenerfassung und forensische Untersuchungen, frühzeitige Fallbeurteilung, Datenverarbeitung, Anwendungssoftware und Daten-Hosting für webbasierte Dokumentenprüfungen sowie verwaltete Dokumentenprüfdienste an. Darüber hinaus bietet KLDiscovery über sein globales Datenmanagement-Unternehmen Ontrack erstklassige Lösungen für Datenwiederherstellung, Notfallwiederherstellung, E-Mail-Extraktion und -Wiederherstellung, Datenvernichtung und Bandmanagement an. KLDiscovery wurde als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika sowohl vom Inc. Magazine (Inc. 5000) als auch von Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas anerkannt, und CEO Chris Weiler wurde 2014 zum "Ernst & Young Entrepreneur of the Year™" gewählt. Darüber hinaus ist KLDiscovery ein Relativity Certified Partner und unterhält ISO/IEC 27001 zertifizierte Rechenzentren auf der ganzen Welt. Besuchen Sie www.kldiscovery.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005166/de/