Klima-Glossar: Die Kosten des Nicht-Handelns

Österreich will bis 2040 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen jährlich 6,4 bis 11,2 Milliarden Euro zusätzlich in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden, zeigt der 2025 präsentierte zweite österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel. Es geht um enorme Summen, die oft auch kritische Stimmen auf den Plan rufen. Die Wissenschaft zeigt jedoch: Kein Klimaschutz wird auf Dauer teurer, denn die sogenannten Kosten des Nicht-Handelns fallen weit höher aus.

Der aktuelle Sachstandsbericht des Austrian Panel on Climate Change (APCC) zeigt: Der Klimawandel verursacht durch Hitze, Extremwetter, Infrastrukturbelastung oder Gesundheitsfolgen hierzulande derzeit jährlich Schäden im Ausmaß von rund zwei Milliarden Euro. Neue Berechnungen im Rahmen des Forschungsprojektes "COIN 2.0" - wobei die Abkürzung für gesellschaftliche Kosten des Nicht-Handelns steht - beziffern die durchschnittlichen Schäden und Verluste zwischen 2017 und 2024 bereits auf rund 3,7 Mrd. Euro pro Jahr.

Wird der Klimaschutz nicht weiter ausgebaut, könnten die Kosten bis 2030 auf bis zu 5,2 Mrd. und bis 2050 auf rund 11 Mrd. Euro anwachsen, heißt es im APCC. Gleichzeitig ergeben Modellrechnungen, dass Investitionen in Klimaschutz und Anpassung langfristig deutlich günstiger sind als das Nicht-Handeln. "Ein vorausschauender, systematisch geplanter Klimaschutz rechnet sich - ökologisch, wirtschaftlich und sozial", kommentierte Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur (Boku), Co-Vorsitzender des Sachstandsberichts.

Wifo schätzt Kosten des Nicht-Handelns auf 5,4 bis 7 Mrd. Euro

Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) bezifferte die Kosten des Nicht-Handelns beim Klimaschutz bereits Anfang 2024 auf zumindest 5,4 bis 7,0 Mrd. Euro pro Jahr. Die Klimakrise wird laut der Studie auch für Zentralbanken zunehmend zum Thema: Sie beschäftigen sich etwa mit den Klimarisiken, die sich durch verschiedene Mechanismen auch auf die Finanzstabilität von Volkswirtschaften und auf öffentliche Budgets übertragen können.

Die Auswirkungen der Klimakrise sind vielschichtig. So werden etwa Extremwetterereignisse häufiger und intensiver, wodurch in vielen Fällen auch die Schäden an Umwelt und Infrastruktur steigen. Dabei lässt sich ein einzelnes Wetterereignis kaum unmittelbar dem Klimawandel zuordnen, insgesamt zeigt sich aber ein deutlicher Zusammenhang. Der durch das Hochwasser im September 2024 in Österreich entstandene Schaden belief sich laut Wifo-Berechnungen auf rund 1,3 Mrd. Euro. Der Extremhitze-Sommer und die anhaltende Trockenheit des heurigen Jahres lassen ebenfalls sehr hohe Schadenssummen erwarten, die Hagelversicherung bezifferte allein den Schaden in der Landwirtschaft Anfang August bereits auf 1 Mrd. Euro.

Bei Extremereignissen wie Hochwasser fallen einerseits Kosten für die Reparatur von Infrastruktur, wie Straßen, Bahnstrecken oder Gebäuden an, andererseits entsteht auch ein wirtschaftlicher Schaden, wenn Verkehrswege nicht befahrbar sind und Menschen und Güter nicht von A nach B gelangen. Im Fall von Hitze und Trockenheit sind die Übersterblichkeit aufgrund der hohen Temperaturen, Ausfälle in der Stromproduktion durch niedrige Pegelstände, reduzierte landwirtschaftliche Produktion und andere Faktoren entscheidend.

Wasserknappheit beschäftigt vor allem Osten und Südosten des Landes

Vor allem im Osten und Südosten Österreichs ist die Verfügbarkeit von Wasser bereits jetzt ein Thema. In diesen Regionen nehmen Perioden mit niedrigem Wasserstand in Flüssen zu und Trockenphasen werden länger und intensiver, weiß auch der Sachstandsbericht. Besonders betroffen davon ist unter anderem die Landwirtschaft, wo sich steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und geringeres Wasserangebot auf den Ernteertrag auswirken und dadurch hohe Kosten zur Folge haben können. Auch in der Stromproduktion, die in Österreich traditionell stark von Wasserkraft geprägt ist, führt die geringere Wasserverfügbarkeit zu Verschiebungen und Ausfällen.

Hohe Kosten verursacht der Klimawandel auch im Gesundheitssystem. Hitzewellen und Tropennächte bergen besonders im städtischen Raum ein Risiko für die Gesundheit, erhöhen die Sterblichkeit und senken Lebensqualität und Arbeitsproduktivität, heißt es im Sachstandsbericht.

Temperaturen in Österreich steigen schneller als im globalen Schnitt

Dabei schreitet die Erderwärmung in Österreich rascher und deutlicher voran als im globalen Durchschnitt, die mittlere Lufttemperatur liegt hierzulande bereits um rund 3,1 Grad Celsius über dem Niveau der vorindustriellen Zeit (1850-1900), zeigt der Sachstandsbericht.

Für die Erreichung der Klimaziele seien rasche und zielgerichtete Maßnahmen notwendig. "Vorsorgender Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen sind auf lange Sicht deutlich kostengünstiger als die Bewältigung der Schäden, die durch die Auswirkungen des Klimawandels verursacht werden", heißt es in dem Papier.

(Redaktionelle Hinweise: Aktualisierte Fassung des Klima-Glossars vom 17. Juni 2025) cgh/nt/saw

WEB https://www.wifo.ac.at/