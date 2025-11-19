Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
|
19.11.2025 17:25:00
Klima und Energie: DIW kritisiert Pläne der Bundesregierung zur Energiewende
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält die Neuausrichtung der Bundesregierung für falsch: Der Fokus auf Kostenkontrolle und Effizienz könne den Ausbau von Wind- und Solarenergie bremsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
