Klingbeil: Kabinett will auch Strompreispaket auf Weg bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Dienstag nach den Worten von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auch ein Strompreispaket auf den Weg bringen. Das kündigte der SPD-Politiker beim Tag der Industrie in Berlin an. Klingbeil sprach von einem Paket für wettbewerbsfähige Energiepreise. Er nannte die Stromsteuer, Netzentgelte und die Gasspeicherumlage. Ziel sei es, die Energiepreise zu senken.

Die deutsche Wirtschaft beklagt seit langem im internationalen Vergleich hohe Energiepreise. Vom Strompreispaket profitieren würden aber auch private Haushalte.

In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD angekündigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken und die Netzentgelte zu reduzieren. Diese sind ein Bestandteil des Strompreises und wegen hoher Kosten für den Netzausbau in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Union und SPD wollen außerdem die Gasspeicherumlage abschaffen. Diese ist ein Bestandteil des Gaspreises. Sie wird bisher von Gaskunden gezahlt, um die Kosten für die Sicherstellung der Gasversorgung zu decken. Diese Kosten soll künftig der Staat übernehmen./hoe/DP/mis