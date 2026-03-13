|
Klöckner legte Quartalsergebnis vor
Klöckner stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Klöckner ein EPS von -0,920 EUR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,48 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Milliarden EUR.
Klöckner hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,540 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,770 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,80 Prozent auf 6,38 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte Klöckner 6,63 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,438 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 6,38 Milliarden EUR gerechnet.
