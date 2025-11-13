KMC Speciality Hospitals (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KMC Speciality Hospitals (India) hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KMC Speciality Hospitals (India) 0,240 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat KMC Speciality Hospitals (India) 749,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 562,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at