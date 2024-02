Knorr-Bremse-Aktie weit im Plus: Knorr-Bremse mit höherem Gewinn und Rekordauftragseingang

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro, wie Knorr-Bremse mitteilte. Der operative Gewinn (EBIT) kletterte um 21 Prozent auf 870 Millionen Euro, die operative EBIT-Marge leicht auf 11,3 von 11,1 Prozent. Im Schlussquartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge um 6 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro und das EBIT um 40 Prozent auf 248 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge lag mit 12,3 Prozent höher als im Gesamtjahr.

Der Auftragseingang legte 2023 um 1,7 Prozent zu, im Schlussquartal sank er allerdings um 7,3 Prozent.

Nach Steuern verdiente Knorr-Bremse im Gesamtjahr 596 Millionen Euro, das waren 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,47 (Vorjahr 3,03) Euro, Analysten hatten mit 3,33 Euro je Aktie gerechnet.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr 7,7 bis 8,0 Milliarden Euro erreichen. Die operative EBIT-Marge wird zwischen 11,5 und 12,5 Prozent erwartet.

Ein starkes viertes Quartal und vielversprechende Perspektiven haben das Interesse der Anleger am Donnerstag verstärkt auf Knorr-Bremse gelenkt. Nach einem Plus von etwa acht Prozent in der Spitze bewegte sich der Kurs des Bremsenherstellers zuletzt mit 6,4 Prozent im Plus. Die Aktien erreichten ihren höchsten Stand seit September und gehörten im ebenfalls festen MDAX zu den größten Gewinnern.

Knorr-Bremse habe einen unerwartet starken Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen überzeugte mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau, dessen Stärke Lucas Ferhani von Jefferies Research positiv hervorhob.

Auch der Ausblick auf 2024 stimme zuversichtlich, ergänzte Gupta. Gemessen am Mittelwert der genannten Zielspannen errechnete ein Börsianer in einer ersten Einschätzung, dass die Konsensschätzungen um bis zu zwei Prozent steigen könnten.

