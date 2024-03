Knot: Rechne mit drei EZB-Zinssenkungen 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Klaas Knot rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen im laufenden Jahr drei Mal senken wird - zum ersten Mal im Juni. Die EZB könne ihre Zinsen auch häufiger reduzieren, aber naturgemäß stünden Meetings mit neuen Stabsprojektionen im Fokus, sagte er nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind datenabhängig, daher würde ich mich auf die Sitzungen konzentrieren, in denen wir die meisten Daten zur Verfügung haben, das heißt die Sitzungen, in denen wir neue Projektionen haben, also September und Dezember", sagte er. Knot gilt als geldpolitischer Falke.