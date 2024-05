Know Labs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Know Labs hat am 15.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at