02.09.2025 17:37:38

Koalition in Österreich einigt sich auf Konjunkturpaket

WIEN (dpa-AFX) - Die Koalition in Österreich will mit einem Konjunkturpaket in Höhe von einer Milliarde Euro die seit Jahren lahmende Wirtschaft ankurbeln. Das Bündel an Maßnahmen sehe unter anderem die Erhöhung des Investitionsfreibetrags von zehn auf 20 Prozent vor, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Außerdem können energieintensive Unternehmen mit Entlastungen rechnen. Mehr als 100 Millionen Euro sollen in den Ausbau des Breitbandnetzes gesteckt werden.

Obendrein will das Bündnis aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos etwas gegen die Teuerung tun. Dazu will die Regierung auf EU-Ebene gegen den "Österreich-Aufschlag" im Lebensmittelhandel kämpfen. Die großen Lebensmittelkonzerne bieten ihre Produkte auf jeweils nationaler Ebene an, was den Einkauf im eher kleinen Markt Österreich zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland verteuert.

Kein frisches Geld für Konjunkturpaket

Das Paket werde durch Umschichtungen im Budget finanziert, betonte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Angesichts der äußerst schwierigen Etatsituation des Bundes sei das nicht anders möglich. Österreich muss wegen der Verletzung von Stabilitätskriterien ein EU-Defizitverfahren hinnehmen.

Die wirtschaftliche Lage in Österreich ist schwierig. Zuletzt erlebte das Land eine Rezession. Zugleich ist die Inflation deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Nach vorläufigen Daten der Statistik Austria lag die Teuerung im August bei 4,1 Prozent und damit über der Teuerungsrate von 2,1 Prozent in der Eurozone. Das sei "viel zu viel", sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP). Das Maßnahmenpaket soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden./mrd/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:45 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende schwächer -- DAX letztlich tiefrot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag gen Süden. Der deutsche Leitindex erlitt am zweiten Handelstag der Woche herbe Verluste. Die US-Börsen geben am Dienstag nach. An den Märkten in Asien ging es vorwiegend nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen