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02.07.2026 10:28:38
Koalition will Kindergeld erhöhen
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will das Kindergeld erhöhen. Es soll voraussichtlich in zwei Stufen bis auf 272 Euro im Jahr 2028 steigen, wie es in einem Papier des Finanzministeriums heißt. Das Kindergeld beträgt derzeit unabhängig vom Einkommen aktuell 259 Euro pro Monat und Kind.
Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, dass viele Familien mit kleinen Kindern das Kindergeld bald ohne Antrag automatisch ausgezahlt bekommen sollen. Das neue Verfahren ohne Antrag soll im kommenden Jahr in zwei Schritten greifen: In einer ersten Stufe voraussichtlich im März 2027 sollen all diejenigen Eltern das Kindergeld automatisch bekommen, die bereits ein älteres Kind haben. Voraussichtlich ab November 2027 könnten dann auch diejenigen Eltern auf den Antrag verzichten, die ihr erstes Kind bekommen./hoe/DP/stw
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