06.11.2025 06:31:29
Kodiak Gas Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kodiak Gas Services stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat Kodiak Gas Services mit einem Umsatz von insgesamt 322,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
