Kolao: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kolao präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,86 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -54,280 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,54 Milliarden KRW – ein Plus von 43,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kolao 58,17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at