Komatsu legte Quartalsergebnis vor

Komatsu hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Komatsu hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6,66 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at