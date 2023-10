KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Komax Gruppe gewinnt Swiss Manufacturing Award 2023



25.10.2023 / 15:03 CET/CEST



Dierikon, 25. Oktober 2023 Medienmitteilung Die Erweiterung des Hauptsitzes der Komax Gruppe in Dierikon, Schweiz, sowie der Zusammenschluss mit Schleuniger sind ein Bekenntnis zum Standort Schweiz. Für diesen Einsatz gewann das Unternehmen nun den Swiss Manufacturing Award 2023, der vom Institut für Technologiemanagement der Universität St.Gallen verliehen wird. In den vergangenen Jahren hat die Komax Gruppe ihre Produktionskapazität kontinuierlich erweitert – einerseits durch den Ausbau des Hauptsitzes in Dierikon mit dem Bau der vertikalen Fabrik und der Vergrösserung des Areals mit dem Kauf eines Produktions- und Bürogebäudes von Schindler und anderseits durch den Zusammenschluss mit Schleuniger. Als global tätige Technologiegruppe ist die Komax Gruppe bestrebt, stets nahe bei ihrer Kundschaft zu sein. Gleichzeitig sind die erwähnten Massnahmen auch ein Bekenntnis zum Standort Schweiz, der das starke Fundament des Erfolgs bildet. «Der Produktionsstandort Schweiz ist für uns sehr wichtig», erklärt Matijas Meyer, CEO Komax Group. «Wir produzieren rund 60% des Umsatzes in der Schweiz, wovon 98% exportiert werden.» Der Einsatz der Komax Gruppe für den Produktionsstandort Schweiz wurde nun an der St.Galler Produktionsmanagement-Tagung 2023 in St.Gallen, Schweiz, mit der Verleihung des Swiss Manufacturing Award 2023 gewürdigt. «Ich freue mich sehr über den Gewinn des Awards, da er eine Wertschätzung für die Arbeit der Mitarbeitenden sowie für die Komax Gruppe als verantwortungsbewusste Arbeitgeberin ist. Ich danke allen Mitarbeitenden, die mit ihrem täglichen Einsatz den Gewinn einer solchen Auszeichnung ermöglicht haben und auch künftig dazu beitragen werden, dass die Erfolgsgeschichte der Komax Gruppe weitergeschrieben wird», sagt Matijas Meyer. Mit dem Swiss Manufacturing Award wird jährlich ein erfolgreiches Industrieunternehmen mit hoher Innovationskraft in der Schweiz ausgezeichnet. Er wird seit 2019 vom Institut für Technologiemanagement der Universität St.Gallen verliehen und geht an Unternehmen, die im vergangenen Jahr einen herausragenden Beitrag zum Werkplatz Schweiz geleistet haben. Der Preis basiert auf der Swiss Manufacturing Survey (mehr dazu hier), an der 379 Schweizer Unternehmen im Jahr 2023 teilgenommen haben. Die Umfrage soll Einblicke in die aktuelle Situation des Schweizer Produktionssektors geben, um nachteilige Entwicklungen und Trends zu erkennen, zu analysieren und darauf reagieren zu können.



Foto im Anhang: Patrick Isenschmid, Director Operations Komax AG, Dierikon (links) und Prof. Dr. Thomas Friedli, Leiter des Departments Produktionsmanagement der Universität St.Gallen.



Anlässlich des Awards wurde ein Video erstellt, das in den Komax Stories verfügbar ist. Medienmitteilung (PDF)

