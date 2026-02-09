Komercni Banka AS legte Quartalsergebnis vor

Komercni Banka AS gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,68 CZK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,91 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent auf 11,45 Milliarden CZK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,06 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 95,61 CZK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 91,30 CZK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 108,17 Milliarden CZK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 130,91 Milliarden CZK umgesetzt worden waren.

