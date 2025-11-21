KonaTel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KonaTel hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat KonaTel 2,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at