Korean Air bestellt bis zu 50 Boeing-Großraumjets

FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Die koreanische Fluggesellschaft Korean Air (Korean Air Lines) will bis zu 50 Boeing-Großraumjets (Boeing) bestellen. Die Airline habe jeweils 20 Exemplare der Modelle 777-9s und 787-10s geordert und sich zudem die Option auf zehn weitere Dreamliner-Maschinen (787) gesichert, teilte der Airbus-Konkurrent (Airbus SE (ex EADS)) am Montag im Rahmen der Luftfahrtmesse Farnborough Airshow mit. Korean Air verspreche sich mit der Bestellung mehr "Flexibilität", noch bevor sie die Wettbewerberin Asiana Airline übernimmt./ngu/mis