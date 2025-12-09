Korn Ferry Q2 Profit Rises

(RTTNews) - Korn Ferry (KFY) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $72.4 million, or $1.36 per share. This compares with $60.8 million, or $1.14 per share, last year.

Excluding items, Korn Ferry reported adjusted earnings of $70.5 million or $1.33 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.0% to $729.8 million from $682.0 million last year.

Korn Ferry earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $72.4 Mln. vs. $60.8 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.14 last year. -Revenue: $729.8 Mln vs. $682.0 Mln last year.